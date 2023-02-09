Главред «Башинформа»: Для доверия аудитории важно рассказывать суть проблемы и как власти ее решают

2022 год ознаменовался тектоническими сдвигами во всем информационном поле, в котором доминировала тема СВО и всего, что с ней связано. Об этом заявил главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов, выступая на заседании коллегии агентства по печати и СМИ Башкирии.

По итогам 2022 года «Башинформ» вновь стал самым цитируемым и посещаемым интернет-ресурсом нашей республики, сообщил Руслан Шарафутдинов со ссылкой на данные статистики.

«Мы твердо удерживаем лидирующие позиции среди всех интернет-СМИ Башкирии и Приволжья. У нас представлен полный ассортимент информационных продуктов, - отметил он. - Ровно год назад, во время встречи с сотрудниками агентства, Радий Хабиров сказал, что «Башинформ» является основным информационным партнером органов государственной власти. При этом он подчеркнул, что одной из главных задач медиасферы является не только информировать людей о том, чем занимается власть, но и объяснять, зачем и почему она это делает. Мы это восприняли в «Башинформе» как руководство к действию».

Огромный контент «Башинформа», а это более трех тысяч новостей в месяц, формируют и пишут всего 15 журналистов, подчеркнул главный редактор информагентства.

Главными задачами для «Башинформа» остаются сохранение лидерства в медиапространстве по просмотрам аудитории и цитируемости. Но при этом важно компетентно, объективно и понятно объяснить читателям, что происходит, в чем кроется проблема и как власти занимаются ее решением.

«В этом мы видим свою главную задачу», - добавил Руслан Шарафутдинов.

Между тем в 2022 году среднемесячный охват группы сайтов «Башинформа» вырос на 15% по сравнению с 2021-м и на данный момент превышает 1,5 млн уникальных посетителей.

Среднемесячное число просмотров «Башинформа» превышает 7,5 млн. Количество просмотров в 2022 году достигло 90 млн и составляет примерно 9% от общего «информационного пирога» СМИ республики.

«Работа в соцсетях является обязательным условием работы СМИ в современных реалиях, - убежден главред агентства «Башинформ». - По количеству подписчиков мы занимаем первое место среди ведущих СМИ Приволжского федерального округа, и 2022 год в некотором смысле стал прорывным для наших соцсетей. Общий прирост подписчиков пабликов превысил 80 тысяч человек за счет легальных соцсетей - “ВКонтакте” и особенно Telegram. За 10 месяцев прошлого года телеграм-канал «Башинформа» удалось сделать самым динамично развивающимся и самым массовым среди всех каналов СМИ не только в Башкирии, но и в ПФО – 10,5 тысячи человек».

В числе ключевых задач, стоящих перед информагентством – выполнение задач на должном уровне, продвижение своих специальных проектов.

Особого внимания заслуживает проект «Ярҙам – время добрых дел», который реализуется при содействии Фонда грантов Главы Башкирии. Так получилось, что он 100% совпал с тематикой Года полезных дел, который объявил Радий Хабиров на 2023 год. В проекте регулярно рассказывают о простых, скромных людях, жителях разных городов и районов нашей республики, которые совершают тихие подвиги каждый день и делают жизнь своих земляков лучше.

«Как я уже говорил, у «Башинформа» всего 15 творческих единиц на более чем 3000 публикаций в месяц, но дело не в количестве, а в квалификации и желании работать и творить. И говоря о вызовах современного социально-политического момента, я бы употребил одно очень емкое слово - «мобилизация». Задачи перед нами стоят масштабные и очень серьезные, и важно их выполнять независимо от того, хватает у вас ресурсов или нет, не разделяя время на личное и служебное - работаем в режиме 24/7. Мы должны и стараемся работать на разоблачение слухов и фейков, максимально полно доносить до нашей аудитории факты и смыслы, удерживать ее доверие. Мы должны сами активно, а где-то даже агрессивно продвигать конструктивную новостную повестку, чтобы удержать информационную инициативу в своих руках», - подытожил Руслан Шарафутдинов.