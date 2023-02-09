В 2022 году СМИ Башкирии расширили свое влияние - Ульчев

2022 год стал годом испытаний, новых вызовов и реалий, заявил руководитель республиканского агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, выступая сегодня на заседании коллегии ведомства.

«Можно с уверенностью сказать, что наше медиасообщество справилось со стоящими перед ним задачами и достойно исполнило свой профессиональный долг, - отметил Ульчев. - В условиях развязанной против России информационной войны, атак на отечественные информресурсы, агрессивного продвижения фейков, республиканские СМИ сумели скоординировать направление работы в правильном русле, расширить свое влияние как источник достоверной информации».

К слову, именно СМИ стали самым атакуемым сектором по количеству DDOS-нападений, опередив даже банковский сектор.

«Как отметил недавно председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, основной проблемой-2023 для медиасообщества второй год подряд будут фейковые новости, которые нужно выявлять и разоблачать. В этом сегменте появились новые угрозы – уже отмечены попытки идеологических диверсий в регионах. Четверо наших коллег из республики даже удостоились попасть под западные санкции. Это говорит о том, что мы двигаемся вперед в правильном направлении, - убежден Максим Ульчев. - Мы чувствуем постоянную поддержку и внимание Главы республики Радия Хабирова, правительства региона. Наши проекты, решения и идеи находят понимание и развитие».

Если говорить об уже реализованных масштабных медиапроектах, то уже хорошей традицией для Башкирии стал форум региональных СМИ «Медиайыйын», инициированный Радием Хабировым. В 2023 году этот форум планируется провести в третий раз.

Не менее масштабной для 2022 года стала «Гонка медиагероев» в парке «Патриот», построенном по поручению Главы Башкирии. Как сообщал ранее «Башинформ», в этих соревнованиях состязались 18 команд СМИ республики.

В августе в Караидельском районе состоялся традиционный фестиваль журналистов Башкортостана «Журфест-2022», на котором обсуждали проблемы современной медиаотрасли и журналистики, а также развитие медиапатриотизма и борьба с современными вызовами. Участниками фестиваля-2023 стали более 500 журналистов – представителей федеральных, республиканских, районных, городских изданий, телевидения, радио, электронных СМИ, а также федеральные эксперты, информировал тогда «Башинформ».

Важно, что несмотря на непростые условия, в Башкирии удалось сохранить для читателей все местные газеты и журналы, их языковое многообразие, стабилизировать тиражи. Издания на национальных языках – это хороший ресурс сохранения национальной идентичности, культуры, языка, стабильной социально-политической и межнациональной ситуации в республике, подчеркнули на коллегии.

В прошлом году, благодаря поддержке руководителя республики Радия Хабирова, удалось также решить вопрос увеличения бюджетных мест в БашГУ для будущих журналистов. Вопрос качества их подготовки остается по-прежнему актуальным. Причина - нет современных квалификационных требований для выпуска из стен вуза специалиста, вооруженного всем необходимым цифровым инструментарием. Поэтому выпускникам приходится «добирать» компетенции на различных курсах и семинарах.

Как сообщил глава агентства по печати и СМИ Башкирии, издательство «Китап» также сумело сохранить свою стабильную работу. Выполнение объема книжной продукции, выпускаемой на бюджетные средства, в 2022 году составило 100%.

Расширяется и география сбыта. В частности, за прошлый год открыты 24 новые точки. Теперь книги этого издательства можно купить в 117 точках Башкирии и в 20 точках в регионах России. Среди них - Челябинская, Оренбургская области, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск и Тюмень.

Кроме того, расширилось влияние медиа республики в цифровой среде.

Что касается сферы отраслевых финансов, то по поручению Радия Хабирова в 2022 году были выделены дополнительные средства на повышение зарплаты сельским журналистам, размер которой у многих был на уровне МРОТ.

Кроме того, за счет республиканских мер поддержки было предусмотрено сохранение объемов финансирования отрасли СМИ и книгоиздания.

«Одной из приоритетных задач многих отраслей является привлечение в регион федеральных средств. В этом направлении у нас неплохие результаты. Так, в 2022 году привлечены федеральные гранты в 40,6 млн рублей. Это 8% от их общего объема и здесь мы в числе лидеров в отрасли СМИ России, - подчеркнул руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии. - Но здесь еще есть резервы для роста - подведомственным СМИ нужно активизировать работу с грантами республиканского и федерального уровня. Приоритет - повышение качества заявок и их нацеленность на конечный результат».

В целом следует усиливать работу по расширению влияния государственных СМИ во всех влиятельных средах, считает руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии.

«Показатель порядка половины аудитории при всей возросшей конкуренции, в том числе из-за пределов региона, должен быть нашей целью. Социальные сети – сохранить набранную динамику расширения аудитории. Продолжить практику обучения эффективной работе в новых цифровых средах, в том числе национальных СМИ. Все это послужит повышению эффективности нашей работы», - подытожил Максим Ульчев.