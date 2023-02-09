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Сегодня, 08:28

Башкирию ждет очередное потепление

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

В ближайшее время Башкирию вновь ждет очередное потепление, сообщили синоптики региона.

По данным Башгидромета, сегодня пройдет небольшой снег. В отдельных районах будет наблюдаться гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -9 градусов.

В пятницу, 10 февраля, местами прогнозируется небольшой снег, гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, при прояснениях до 17 мороза. Днем -2, -7 градусов.

В субботу, 11 февраля, местами вновь пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, при прояснениях до 19 мороза. Днем -5, -10 градусов. 

О том, когда жителям Башкирии ждать весеннего тепла, можно узнать в материале «Башинформа». 

Автор:Галина Бахшиева
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