В одном из районов Башкирии зарастают десятки гектаров пахотных земель

В Мишкинском районе Башкирии зарастают десятки гектаров пахотных земель, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ноябре 2022 года были проведены рейды, связанные с соблюдением обязательных требований в отношении земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Большешадинского сельсовета Мишкинского района Башкирии.

Выяснилось, что большой земельный участок сельхозназначения, находящийся в аренде у ООО «Тамга», расположенный возле деревни Большие Шады, не используется по назначению.

Участок зарос сорной травой, кустарниками и деревьями.

«Следов обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур не наблюдается», - констатировали в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Арендатору выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предписано принять меры по устранению зарастания пахотных земель.

Как сообщал ранее «Башинформ», также в Мишкинском районе Башкирии из-за бездействия предпринимателя ИП «Баширов К.С.» заросли почти 295 га земель сельхозназначения.