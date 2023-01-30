В Башкирии заросли молодым лесом почти 300 га пашни из-за бездействия предпринимателя

Из-за бездействия предпринимателя в Мишкинском районе Башкирии заросли почти 295 га земель сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Речь идет о двух заросших сельскохозяйственных угодьях площадью 151,3 и 143,3 га. Они были обнаружены сотрудниками Россельхознадзора в ноябре прошлого года.

«В ходе рейда установлено, что эти земли сельхозназначения, находящиеся на праве аренды ИП „Баширов К.С.“, используются не по назначению или используются частично. Участки заросли сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Факта обработки для возделывания сельскохозяйственных культур здесь не наблюдается. Кроме того, наличие сухостойных остатков говорит о неиспользовании данных участков как минимум в течение пяти лет».

Предпринимателю предписано устранить зарастание сельскохозяйственных угодий, общая площадь которых составляет без малого 295 га.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Нуримановском районе Башкирии на землях сельхозназначения площадью более 10,7 га, сданных в аренду для разведения рыбы, построили ресторанный и гостиничный комплексы общей площадью свыше 570 квадратных метров, где была организована платная рыбалка.

«Спустя три года в связи с наличием у организации права собственности на указанные объекты недвижимости между органом местного самоуправления и фирмой заключен договор купли-продажи земельного участка без проведения торгов. При этом его размер явно не соразмерен площади, необходимой для целей эксплуатации зданий. В этой связи прокуратура района обратилась в суд с требованием признать сделки ничтожными», — сообщили в прокуратуре Нуримановского района.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и обязал вернуть земли в муниципальную собственность. Незаконно проданное имущество возвращено в казну.