Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.57
+0.88
-14 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:38

Прокуратура Башкирии возьмет под контроль вопросы долевого строительства

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкортостане прокурорами вскрыто почти 90 тысяч нарушений, для устранения которых внесено 30 тысяч представлений и протестов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 25 тысяч лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 493 уголовных дела. Эти цифры на расширенной коллегии прокуратуры республики по итогам 2022 года привел прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин.  

В условиях сложной экономической ситуации благодаря усилиям прокуроров в истекшем году погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 823 млн руб., заработанные деньги получили свыше 8 тысяч граждан.

«Острой для республики является проблематика ликвидации аварийного фонда. Следует обеспечить четкое надзорное сопровождение реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. Нуждаются в защите прав почти 14 тысяч граждан, проживающих в 600 аварийных и ветхих домах, которые не включены в программы ввиду признания их таковыми после 1 января 2017 года. Здесь также необходимо активизировать работу органов местного самоуправления по выявлению освободившегося выморочного жилищного фонда, который может быть предоставлен нуждающимся людям. В поле зрения органов прокуратуры находится обеспечение прав граждан в области долевого строительства многоквартирных домов. В 2022 году в результате принятых мер квартиры либо положенные по закону компенсации получили свыше 1500 участников долевого строительства. Во взаимодействии с республиканскими органами власти удалось добиться снижения количества проблемных объектов на 63 процента (со 106 до 39), числа обманутых дольщиков - на 36 процентов», - сказал прокурор республики. 

Эффективную работу прокуратуры по данному направлению отметил и Глава республики Радий Хабиров, о чем ранее сообщал «Башинформ».

На особом контроле остается надзорное сопровождение реализации 12 национальных проектов, на которые выделено 49 млрд руб. В 2022 году прокуроры добились завершения строительства ряда социальных объектов, ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, ремонта образовательных учреждений.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика