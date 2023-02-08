Прокуратура Башкирии возьмет под контроль вопросы долевого строительства

В Башкортостане прокурорами вскрыто почти 90 тысяч нарушений, для устранения которых внесено 30 тысяч представлений и протестов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 25 тысяч лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 493 уголовных дела. Эти цифры на расширенной коллегии прокуратуры республики по итогам 2022 года привел прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин.

В условиях сложной экономической ситуации благодаря усилиям прокуроров в истекшем году погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 823 млн руб., заработанные деньги получили свыше 8 тысяч граждан.

«Острой для республики является проблематика ликвидации аварийного фонда. Следует обеспечить четкое надзорное сопровождение реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. Нуждаются в защите прав почти 14 тысяч граждан, проживающих в 600 аварийных и ветхих домах, которые не включены в программы ввиду признания их таковыми после 1 января 2017 года. Здесь также необходимо активизировать работу органов местного самоуправления по выявлению освободившегося выморочного жилищного фонда, который может быть предоставлен нуждающимся людям. В поле зрения органов прокуратуры находится обеспечение прав граждан в области долевого строительства многоквартирных домов. В 2022 году в результате принятых мер квартиры либо положенные по закону компенсации получили свыше 1500 участников долевого строительства. Во взаимодействии с республиканскими органами власти удалось добиться снижения количества проблемных объектов на 63 процента (со 106 до 39), числа обманутых дольщиков - на 36 процентов», - сказал прокурор республики.

Эффективную работу прокуратуры по данному направлению отметил и Глава республики Радий Хабиров, о чем ранее сообщал «Башинформ».

На особом контроле остается надзорное сопровождение реализации 12 национальных проектов, на которые выделено 49 млрд руб. В 2022 году прокуроры добились завершения строительства ряда социальных объектов, ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, ремонта образовательных учреждений.