В Уфе участились случаи заражения геморрагической лихорадкой

Рост в Уфе случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом вызывает обеспокоенность. Об этом сегодня, 7 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.

«Прошлый год был тяжёлым. Продолжался рост и в январе текущего года. В Уфе в прошлом году было зарегистрировано 1 358 случаев, что выше среднего многолетнего уровня почти в 4,7 раза. За пятую неделю в Уфе 14 случаев. Наши исследования показывают, что мышевидные грызуны, которые являются переносчиками заболевания, чувствуют себя комфортно под снежным покровом, который этой зимой достаточно высокий. Поэтому объектовая дератизация - это основной профилактический принцип, который всем надо обязательно исполнять», — сказала Галина Пермина.

Галина Пермина добавила, что чаще заболевает мышиной лихорадкой работающее население от 18 до 60 лет, причём основной путь заражения — бытовой.

Также руководитель регионального управления надзорного ведомства рассказала о коронавирусной обстановке в Уфе. По сравнению с предыдущей неделей увеличение числа ковид-заболевших в столице Башкирии составило 1,7%, передавало информагентство «Башинформ» данные, представленные Галиной Перминой.