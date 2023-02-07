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Сегодня, 12:24

В Уфе регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Уфе регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 7 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.

В Уфе на сегодняшний день нарастающий итог составил 10 743 случая заболевания на 100 тыс. населения. Прирост за сутки — 63 случая инфицирования. По сравнению с предыдущей неделей увеличение числа ковид-заболевших составило 1,7%, то есть рост есть, отметила Галина Пермина. Вместе с тем население ревакцинируется, их доля составляет более 23%.

Кроме COVID-19 наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. За пятую неделю зарегистрировано 11 766 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, причём 43,5% — среди детей.

Галина Пермина призвала не забывать о личной гигиене и гигиене жилых и производственных помещений. Населению необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, при малейших симптомах заболевания обращаться к врачам.

Всего в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано около 349,3 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции, из них 207 за последние сутки, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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