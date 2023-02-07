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Сегодня, 12:33

В Башкирии утвердили новые денежные выплаты врачам

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии утвердили новые компенсационные выплаты для терапевтов и педиатров (в том числе участковых), а также врачей общей практики. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации РБ.

Речь идет о тех медицинских специалистах, которые работают в государственных учреждениях здравоохранения с численностью прикрепленных застрахованных пациентов менее 25 тыс. человек.

Как следует из официального документа, размер выплаты составит 3 миллиона рублей — по одному миллиону ежегодно в течение трех лет с момента заключения договора.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на эти цели в 2023 году предусмотрено 150 млн рублей. Кроме того, в феврале российские врачи получат ежемесячные соцвыплаты от 4,5 до 18,5 тыс. руб.

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