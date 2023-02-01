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Сегодня, 12:34

В Башкирии на компенсационные выплаты врачам предусмотрено 150 млн рублей

В Башкирии на компенсационные выплаты врачам в 2023 году предусмотрено 150 млн рублей. Вопрос обсуждался на заседании правительства под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

Речь шла о предоставлении компенсационных выплат врачам медицинских организаций с численностью прикрепленного населения менее 25 тысяч человек. Сегодня в таких медучреждениях работают 718 врачей. Дефицит составляет 138 специалистов.

О порядке выплат подробно доложил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Компенсационные выплаты будут предоставлены врачам по специальностям врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый и врач общей практики. Право на их получение предоставляется гражданам РФ, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, а также не реализовавшим свое право на получение единовременного компенсационного пособия ранее, по договорам, заключенным с минздравом РБ», — объяснил министр.

На реализацию программы предусмотрено 150 млн рублей. Каждый врач получит выплаты в размере 3 млн рублей — по 1 млн рублей ежегодно в течение 3 лет с момента заключения договора. Сумма внушительная, значительно больше, чем предлагается другими программами (1 или 1,5 миллиона для земских врачей в Башкирии), и даже больше, чем предлагает программа «Земский доктор» для врачей, уехавших в районы Крайнего Севера.

Все меры направлены на то, чтобы привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские организации для оказания своевременной качественной медицинской помощи.

«Ключевыми мерами привлечения врачей и среднего медицинского персонала в отрасль продолжают оставаться федеральные и республиканские программы по предоставлению мер поддержки в виде единовременных выплат и пособий. Объем финансирования по ним в прошлом году составил 185 млн рублей. Выплаты получили 172 медработника», — отметил Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что реализация программ по предоставлению медицинским работникам единовременных выплат и пособий, наряду с другими мерами поддержки, позволила значительно сократить кадровый дефицит в лечебных учреждениях. В связи с этим был дан ряд поручений министерству здравоохранения РБ. В частности, они касаются укомплектованности медицинских организаций специалистами среднего звена и достижения показателя обеспеченности средними медицинскими работниками до уровня 104,8 на 10 тысяч населения в текущем году.

Как ранее сообщал «Башинформ», в феврале российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей на человека.

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