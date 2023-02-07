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Сегодня, 07:26

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, сегодня, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха днем -6, -11 градусов.

Ночью 8 февраля без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, с переходом на западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, при прояснениях -22, -27.  Днем -6,-11 градусов.

9 февраля ожидается небольшой снег, ночью по северу до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16, при прояснениях -18, -23 градуса. Днем -4, -9 градусов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, какой будет погода в Башкирии в феврале.

Автор:Галина Бахшиева
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