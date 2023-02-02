Синоптики сообщили, какой будет погода в Башкирии в феврале

По данным Гидрометцентра России, в феврале по Башкортостану средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы -11,7 градуса. Месячное количество осадков также предполагается около нормы - 20-40 мм.

Сегодня, 2 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит -6, -11 градусов, местами до -1.

В пятницу, 3 февраля, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -10, -15, при прояснениях -18, -23, днём -3, -8, местами до -13.

В субботу, 4 февраля, местами прогнозируется небольшой снег, гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, при прояснениях -16, -21, днём -1, -6, по юго-востоку до -11 градусов.