С начала осенне-зимнего сезона из Уфы вывезли 940 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Уфы с начала осенне-зимнего сезона 2022-2023 вывезли почти 940 тысяч кубометров снежной массы, сообщили на оперативном совещании в столичной мэрии.

Только за прошедшую неделю с улично-дорожной сети города вывезено без малого 60 тысяч кубометров снега или более 26 тонн.

В уборке уфимских улиц в круглосуточном режиме задействовано сейчас как минимум 500 единиц коммунальной техники и примерно 550 дорожных рабочих.

Ежедневно проводится противогололедная обработка автомобильных дорог и тротуаров, отметили в муниципалитете. Так, только на прошлой неделе было использовано почти 330 тонн реагентов. Всего с начала осенне-зимнего сезона 2022-2023 использовано более 16,1 тысячи тонн таких специализированных средств.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе для удобства горожан продолжают дополнительно убирать снег с улиц и ночью.