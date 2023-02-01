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Сегодня, 12:20

В Уфе для удобства горожан продолжат дополнительно убирать снег с улиц ночью

сайт администрации Уфы
Фото:сайт администрации Уфы

Коммунальные службы Уфы продолжают комплексную очистку от снега дорог и улиц. Она проводится дополнительно к текущей работе, ночью или ранним утром, чтобы не мешать потоку транспорта днем, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Особое внимание коммунальщики уделяют расчистке обочин, парковочных карманов, прилегающих к остановкам территорий, радиусов на поворотах и вывозу снега, чтобы расширить полезную площадь дорог и улиц. В связи с этим горожан просят не оставлять машины вдоль дорог в ночное время, чтобы не снижать эффективность уборки.

В мэрии рассказали, каким будет график уборки в ближайшие дни:

- Батырская от ул. Ст. Кувыкина до ул. Авроры – с 21:00 1 февраля по 07:00 2 февраля;

- Достоевского от ул. Айская до ул. Цюрупы – с 21:00 2 февраля по 07:00 3 февраля;

- Чернышевского от ул. Гафури до ул. П. Комлева – с 21:00 3 февраля по 07:00 4 февраля;

- Р. Зорге по местному проезду от ул. Шафиева до ул. 50 лет СССР – с 21:00 4 февраля по 07:00 5 февраля;

- М. Горького от ул. Комарова до ул. Мира – с 21:00 5 февраля по 07:00 6 февраля;

- В. Лесунова от ул. С. Богородская до бульвара Баландина – с 21:00 6 февраля по 07:00 7 февраля;

- М. Жукова по местному проезду от ул. Ю. Гагарина, 1/3 до ул. Б. Бикбая, 20/1 – с 21:00 7 февраля по 07:00 8 февраля.

Ранее «Башинформ» сообщал, когда в Уфе будет построен новый снегоплавильный пункт.

Автор:Роман Якимчук
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