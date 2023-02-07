Призывники смогут проходить альтернативную службу в качестве швеи - минтруд

Минтруд России предложил проект перечня профессий для альтернативной службы на 2023 год. В этом году список пополнили 25 новых рабочих специальностей. Альтернативную службу теперь можно проходить в том числе в качестве швеи. В числе пополнивших новый список должностей также есть социальный работник, специалист по реабилитации инвалидов, специалист по социальной работе.

Всего в обновленном списке содержится 150 профессий и 785 предприятий, уточнили в ведомстве. Перечень профессий для альтернативной службы обновляют каждый год. Информацию о количестве россиян, у которых военная служба по призыву заменена альтернативной гражданской службой, предоставляет минобороны России. На основе этих данных граждан направляют проходить альтернативную службу и подбирают рабочие места.

Как ранее сообщал «Башинформ», в Башкирии безработные могут бесплатно пройти профобучение или получить дополнительное профобразование.