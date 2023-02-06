Жители Башкирии недовольны состоянием межмуниципальных дорог

За минувшую неделю жители Башкирии чаше всего жаловались на состояние дорог. Информсистемы ЦУРа Башкирии зарегистрировали 571 обращение, сообщила начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

По ее словам, преимущественно недовольство людей вызывала уборка снега на дорогах. В основном людей не устраивало состояние межмуниципальных дорог (254 обращения). По очистке республиканских трасс оставляли заявки два раза, федеральные магистрали нареканий не вызывали.

Ранее «Башинформ» публиковал топ-5 городов и районов Башкирии, где, по мнению жителей региона, хуже всего убирают снег.