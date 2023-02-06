В Башкирии назвали Топ-5 районов и городов, где жители чаще всего жалуются на качество уборки снега

На оперативном совещании правительства в ЦУРе назвали районы и города Башкирии, где жители чаще всего жалуются на качество уборки снега. В лидерах антирейтинга – Уфа (277 обращений), на втором месте Нефтекамск (31), на третьем – Стерлитамак (15), следом идет Белорецкий район (13), замыкает пятерку Благовещенский район (11). Такие данные озвучила руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Что касается башкирской столицы, чаще всего работа коммунальщиков вызывает недовольство у жителей Кировского района (76 жалоб), второе место по количеству обращений у Советского района (50), замыкает тройку Октябрьский район (43).

«Просьба огромная ко всем, вывозить снег в первую очередь на перекрестках. Там, где пешеходы, примыкание второстепенных дорог к главным. Потому что, когда обзора нет, это опасно», - подчеркнула Елена Прочаковская.

Глава республики Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву взять ситуацию под личный контроль.

«Ратмир Рафилович, обратите внимание на замечания. У вас пока как раз хороший период, обильных снегопадов нет, есть возможность управиться», - сказал Глава Башкирии.