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Сегодня, 07:15

В Башкирии похолодает до 26 градусов мороза

Галина Бахшиева
Фото:Галина Бахшиева

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. 

По информации Башгидромета, сегодня, 6 февраля, будет без существенных осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха днем -2, -7 градусов, местами до 12 мороза. 

Во вторник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, при прояснениях -21, -26. Днем -7, -12 градусов. 

В среду, 8 февраля, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, при прояснениях -21, -26. Днем -7, -12 градусов. 

Ранее «Башинформ» информировал о том, какой будет погода в Башкирии в феврале.

Автор:Галина Бахшиева
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