В Башкирии похолодает до 26 градусов мороза

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По информации Башгидромета, сегодня, 6 февраля, будет без существенных осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха днем -2, -7 градусов, местами до 12 мороза.

Во вторник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, при прояснениях -21, -26. Днем -7, -12 градусов.

В среду, 8 февраля, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, при прояснениях -21, -26. Днем -7, -12 градусов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, какой будет погода в Башкирии в феврале.