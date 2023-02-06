В Башкирии откроется более 500 отделений молодежной организации «Движение первых»

На территории Башкирии в скором времени откроется свыше 500 первичных отделений российской молодежной организации «Движение первых». Об этом в передаче «Салям» из ЦУР республики рассказал председатель совета регионального отделения движения Ранис Хасанов.

По информации гостя эфира, сейчас в регионе действуют 28 филиалов «ДП», куда входят «Юнармия», «Пионеры Башкортостана», Школа безопасности, «Российские стройотряды», военно-патриотический центр «Вымпел» и другие.

Как ранее сообщал «Башинформ», республика стала одним из первых регионов страны, где появились такие отделения. Так, в декабре прошлого года их создали на базе центра образования «Спутник» в Чесноковке и при Уфимском колледже радиоэлектроники.

Название «Движение первых» было выбрано на первом съезде объединения в Москве путем голосования. Создание организации поддержал президент России Владимир Путин, призвав глав регионов страны оказать ей всестороннюю поддержку.