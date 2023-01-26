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Вчера, 12:07

В Башкирии открываются отделения российского движения детей и молодёжи «Движение первых»

минобразования Башкирии
Фото:минобразования Башкирии

В Башкирии открываются отделения российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых». Наша республика стала одним из первых регионов, где появились такие отделения. В декабре 2022 года первичные отделения были созданы на базе центра образования «Спутник» в селе Чесноковка и при Уфимском колледже радиоэлектроники.

По информации пресс-службы регионального минобразования, до конца января ещё 47 образовательных организаций и учреждений молодёжной политики республики пополнят ряды РДДМ.

Об этом было объявлено на заседании совета регионального отделения РДДМ. В рамках заседания члены совета обсудили разработку модели совместной деятельности детских и молодёжных общественных организаций с РДДМ «Движение первых».

На сегодняшний день продолжается работа по ознакомлению детей и молодёжи республики с деятельностью «Движения первых». Накануне такая встреча состоялась на базе Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Уже сейчас ребята со всей республики предлагают идеи новых проектов и присоединяются к акциям РДДМ: «Добрые письма», Добрая мастерская «Мы рядом», к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. А совсем скоро РДДМ запускает ещё одну всероссийскую акцию «Замечай», ко дню первооткрывателя, соавтором которой стал делегат I съезда движения из Башкирии Резван Гатауллин.

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