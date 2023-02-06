В Башкирии изменился график пригородных поездов

В Башкирии с 6 февраля изменился график нескольких пригородных поездов, сообщает пресс-служба БППК. Речь идет о повышении частоты курсирования электричек в пределах уфимской агломерации для удобства жителей.

Так, назначен состав № 7416 сообщением Уфа (15.58) — Шакша (16.27), а пассажиры маршрута № 7402 Раевка (время отправления — 13.37) — Уфа (время прибытия — 15.50) смогут продолжить движение в северную часть столицы без пересадок.

Кроме того, поезду № 7471 Уфа (отпр. 17.24) — Инзер (приб. 20.54) установили сообщение Шакша (отпр. 16.55) — Инзер (приб. 20.54).



Как добавили в организации, при этом отменили остановки на станциях о. п. 1533 км и о. п. 1568 км поезду № 7402 Раевка (отпр. 13.37) — Уфа (приб. 15.50) и «Воронки» поезду № 6418 Дема (отпр. 16.48) — Иглино (17.46).

Ранее «Башинформ» писал, что составы пригородных электричек «Ласточка» увеличат до шести вагонов.