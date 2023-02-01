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Вчера, 14:55

Составы пригородных электричек «Ласточка» увеличат до 6 вагонов

Уже с 3 февраля количество вагонов во всех пригородных поездах «Ласточка» в Башкирии будет увеличено до шести. Такое решение принято при поддержке министерства транспорта республики из-за высокой популярности маршрута среди населения.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, с 3 февраля увеличится составность «Ласточек» на маршрутах: «Дема (отпр. 16:48) — Иглино (отпр. 17:46)», «Иглино (отпр. 17:58) — Уфа (приб. 18:43, отпр. 19:01) — Приютово (приб. 21:57, отпр. 22:05) — Абдулино (приб. 22:42)».

С 4 февраля на маршрутах — «Абдулино (отпр. 05:12) — Приютово (приб. 05:47, отпр. 05:56) — Уфа (приб. 08:52, отпр. 09:00) — Аша (приб. 10:46)» и «Аша (отпр. 12:09) — Уфа (приб. 14:02)».

Ранее сообщалось, что с 28 января увеличена составность до шести вагонов электропоездов: «Дема — Шакша», «Шакша — Уфа — Приютово», «Приютово — Уфа — Шакша», «Шакша — Дема».

Напомним, на проезд во всех пригородных электричках действуют федеральные и региональные льготы для школьников, студентов и детей.

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