У осужденных и подозреваемых в России будут собирать геномную информацию

У всех осужденных и подозреваемых в совершении преступлений россиян в обязательном порядке будут собирать геномную информацию. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из официального документа, опубликованного на портале правовой информации, биометрические персональные данные теперь должны сдавать все лица такой категории, а также люди под административным арестом.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в столице республики внедрят биометрическую систему распознавания лиц через уличные камеры видеонаблюдения.