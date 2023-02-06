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Вчера, 17:39

Смертность на дорогах Башкирии сократилась за год на 15%

На дорогах Башкирии по итогам 2022 года произошло 3 441 ДТП, в котором погибли 409 человек, это на 424 происшествия и 74 человека меньше, чем годом ранее. Задачу по уменьшению смертности на дорогах перед чиновниками в начале года ставил Глава республики Радий Хабиров. «Уменьшить смертность на дорогах - ключевая задача для нас на 2022 год», - сказал он на оперативном совещании, пообещав всю необходимую с его стороны поддержку. 

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, чтобы достичь таких показателей, в республике за год отремонтировали почти полторы тысячи километров дорог, заменили почти 19 тысяч дорожных знаков, установили освещение почти на 400 км трасс, 210 светофоров, новые отбойники и пешеходные ограждения, смонтировали сотни новых и модернизировали уже имеющиеся комплексы автоматической фотовидеофиксации. Вся работа продолжится и в этом году, сейчас идет формирование плана. 

С 2018 года количество смертей на дорогах республики сокращается – ранее за год происходило более 4 400 ДТП и гибло более 550 человек.

Валерия Любина
Фото:Валерия Любина
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