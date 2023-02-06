Глава минтранса Башкирии сообщил о планах по ликвидации ДТП в регионе на 2023 год

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов 6 февраля на оперативном совещании в ЦУРе сообщил о том, какие мероприятия по ликвидации ДТП в Башкирии запланированы в 2023 году.

По его словам, это приобретение 43 передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД; ввод в эксплуатацию комплексов на 41 перекрестке в Уфе и Стерлитамаке, в том числе с нанесением разметки; передислокация имеющихся стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации на вновь образующиеся места концентрации ДТП; установка 30 муляжей камер фотовидеофиксации.

«Хочу отметить, что ДТП с тяжкими последствиями в основном происходят из-за несоблюдения участниками дорожного движения норм безопасности, а именно превышение водителями скоростного режима, нарушение правил обгона транспортных средств с выездом на полосу встречного движения», — сказал министр.

Как выяснил «Башинформ», по данным управления ГИБДД по РБ, в прошлом году на дорогах республики произошло 3441 ДТП, что на 424 происшествия меньше, чем в 2021 году. Погибли 409 человек, что на 74 человека или на 15% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Пострадали 4221 человек, что на 525 человек или 11% меньше по сравнению с прошлым годом. В разрезе дорог, на автодорогах федерального значения погиб 61 человек против 118 человек в 2021 году, что на 57 человек меньше. На дорогах регионального и межмуниципального значения погибли 220 человек против 233 человек 2021 года, что на 13 человек меньше. На местных дорогах погибло 128 человек против 130 человек в 2020 году, что на два человека меньше.