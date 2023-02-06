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Сегодня, 12:32

14 многоквартирных домов Уфы остались без воды из-за коммунальной аварии

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Более десятка многоквартирных домов в Уфе временно остались без холодной воды. Об этом сообщили на предприятии «Уфаводоканал».

«Обнаружена утечка воды из земли по адресу: ул. Мечетлинская, 5. Проводятся работы по ее ликвидации», - подчеркнули на предприятии. 

Без холодного водоснабжения временно остались многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Мечетлинская, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а; ул. Татышлинская, 2, 2а, 4, 6, а также два частных дома на ул. Мечетлинская, 13 и 31. 

3 февраля «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе из-за коммунальной аварии также без холодного водоснабжения остались жилой дом и шесть таунхаусов. 

Автор:Галина Бахшиева
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