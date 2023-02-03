В Уфе без холодной воды остались жилой дом и шесть таунхаусов

В Уфе без холодного водоснабжения остались жилой дом и шесть таунхаусов. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения госпредприятия «Уфаводоканал». Горожанам будет организован подвоз воды.

«По обращению ООО „Прайд“ производится аварийное отключение водопровода диаметром 225 мм», — говорится в сообщении ресурсоснабжающего предприятия.



По информации Уфаводоканала без холодного водоснабжения временно остаются жилой дом на улице З. Биишевой (№10) и шесть таунхаусов на этой же улице (№№21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27).





