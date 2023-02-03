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Вчера, 22:53

В Уфе без холодной воды остались жилой дом и шесть таунхаусов

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

В Уфе без холодного водоснабжения остались жилой дом и шесть таунхаусов. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения госпредприятия «Уфаводоканал». Горожанам будет организован подвоз воды.

«По обращению ООО „Прайд“ производится аварийное отключение водопровода диаметром 225 мм», — говорится в сообщении ресурсоснабжающего предприятия.

По информации Уфаводоканала без холодного водоснабжения временно остаются жилой дом на улице З. Биишевой (№10) и шесть таунхаусов на этой же улице (№№21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27).


Автор:Эдуард Кускарбеков
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