Врач-психотерапевт из Башкирии стала лауреатом всероссийской премии «Будем жить»

В Москве, в Государственном Кремлевском дворце 4 февраля прошла церемония награждения лауреатов премии «Будем жить». От Башкортостана в номинации «Дарящий знания» лауреатом стала врач-психотерапевт республиканского клинического онкологического диспансера Елена Курбановская. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.



Всероссийская премия посвящена к Международному дню борьбы против рака, ее вручают прежде всего врачам за вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями, но есть номинации и для волонтеров, общественных деятелей, благотворительных организаций.



После 20 лет работы врачом-терапевтом в отделении грудной хирургии республиканского клинического онкологического диспансера Елена Курбановская прошла профессиональную переподготовку и с 2003 года работает врачом-психотерапевтом. В своей работе она проводит индивидуальную, групповую психотерапию, беседы в палатах, читает лекции. Принимает участие в деятельности групп поддержки в чатах взаимопомощи. Елена Курбановская является помощником председателя Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Уфимской епархии, занимается координацией сестер милосердия в онкодиспансере, при необходимости проводит индивидуальные беседы с сестрами, оказывает психологическую поддержку. Также участвует в работе православной семейной базы отдыха «Сретение».



По словам коллег, Елену Михайловну отличает невероятная отдача по отношению к пациентам, способность подобрать правильные слова даже в самых сложных случаях.

«Поздравляем Елену Михайловну. Вы это заслужили!» — написал Максим Забелин в соцсетях.

Ранее в интервью «Башинформу» главный онколог Башкирии Рустем Аюпов рассказал о ранней диагностике и современном лечении рака.