В Башкирии в ближайшие три дня ожидается небольшой снег и -12 градусов

По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 5 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит -9,-14 градусов, в горных районах до -4.

В понедельник, 6 февраля, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -13,-18, при прояснениях -21,-26, днём -7,-12.

Во вторник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18, при прояснениях -21,-26, днём -7,-12.

Ранее «Башинформ» информировал о том, какой будет погода в Башкирии в феврале.