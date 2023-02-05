В Башкирии труженица тыла Карима Алибаева отмечает 103-летие

Глава администрации Баймакского района Фанис Аминев сегодня на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о юбиляре-долгожительнице.

«Свое 103-летие отмечает труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны 1941–1945 года, ветеран Семеновского рудника Карима Ямалетдиновна Алибаева. Позитивная, мудрая Карима инэй, несмотря на все сложности судьбы, любит жизнь и принимает каждый новый день как божий дар. Она без устали молится за скорейшее установление мира на земле, за то, чтобы все болезни обходили людей стороной», — рассказал глава муниципалитета.



Долгожительница живет с дочерью Миньямал, которая сама является ветераном труда. Она с любовью и теплотой заботится о своей матери.



«Желаем нашей Кариме инэй крепкого здоровья, искренней любви и заботы родных, теплых и радостных воспоминаний, отличного самочувствия», — поздравил именинницу Фанис Аминев.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что накануне, 4 февраля, исполнилось 95 лет Зое Григорьевне Громовой и Василию Ивановичу Лопатину. С днем рождения их поздравил заместитель главы администрации Ленинского района Уфы Мирхат Казаргулов. С теплыми словами он вручил долгожителям поздравительное письмо от имени президента России Владимира Путина и памятный подарок, пожелав здоровья и бодрости духа.