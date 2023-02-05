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Сегодня, 11:03

В Уфе юбиляров-долгожителей поздравили с 95-летием

сайт мэрии Уфы
Фото:сайт мэрии Уфы

В Ленинском районе Уфы  стало доброй традицией поздравление юбиляров-долгожителей, ветеранов, тружеников тыла, которые многие годы трудились для процветания города и республики, со значимыми в их жизни датами.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе мэрии города, накануне, 4 февраля, исполнилось 95 лет Зое Григорьевне Громовой и Василию Ивановичу Лопатину. С днем рождения их поздравил заместитель главы администрации Ленинского района Мирхат Казаргулов. С теплыми словами он вручил долгожителям поздравительное письмо от имени президента России Владимира Путина и памятный подарок, пожелав здоровья и бодрости духа.

Жизненный путь юбиляров-долгожителей заслуживает уважения. С высоты солидного возраста, Василий Иванович оглядывается на свою жизнь, которая была непростой, наполненной разными событиями. Он вырос с Дюртюлинском районе, до армии трудился в колхозе. Армейская служба проходила в Китае. В Уфе работал на фанерно-плитном комбинате. Вместе с супругой вырастили и воспитали троих дочерей.

Долгожительница микрорайона Затон Зоя Громова родилась в селе Михайловка Уфимского района.

«В годы войны проработала в поле в селе Миловка. Мама нас научила вязать и вышивать носки для нужд фронта», — вспоминает Зоя Григорьевна.

После войны обучилась на техника-землеустроителя. Трудовую деятельность посвятила землеустройству. Вместе с супругом воспитали двоих сыновей, растит четырех внуков и четырех правнуков.

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