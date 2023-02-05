Названы самые распространенные причины пожаров в Башкирии

Спасатели Башкирии назвали самые распространенные причины пожаров в домах.

По данным госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, 75 процентов пожаров, происходящих в сельской местности, возникают в жилых домах.

«Самые распространенные причины пожаров - неисправное электрооборудование, замыкание электрической проводки, неправильная эксплуатация отопления, а также неосторожное обращение с огнем при курении», - констатировали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Нередко обнаруживается, что ранее выданные жильцам пожарные извещатели снимаются с рабочего положения из-за окончания срока службы элемента питания.

«В таком случае рекомендуется приобрести дополнительно батарейку и заменить при звуковом сигнале извещателя. Каждому владельцу индивидуального жилого дома, необходимо знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Нередко сами жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара», - добавили спасатели.

Накануне «Башинформ» сообщил о том, что дымовой пожарный извещатель спас от гибели жительницу Альшеевского района Башкирии.