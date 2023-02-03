В Башкирии извещатель спас женщину от гибели в огне

В Башкирии 1 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Альшеевском районе села Крымский. На момент прибытия экстренных служб происходило открытое горение кровли. Дом был оборудован дымовым пожарным извещателем в 2020 году по категории одиноко проживающие граждане старше 55 лет.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, хозяйка дома топила печь и вынесла горячие угли в железном ведре на веранду, а сама села смотреть телевизор. Через некоторое время сработала пожарная сирена, которая вовремя предупредила женщину о возгорании.

«Выйдя из дома на веранду, хозяйка увидела открытое горение. В то же время мимо проходящие односельчане услышали сигнал пожарного извещателя и отправились на помощь. Прибыв на место, они увидели, что женщина приступила к самостоятельному тушению пожара, до прибытия пожарного подразделения. В итоге она получила ожоги 2 степени», — проинформировали в ведомстве.