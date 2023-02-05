Глава госавтоинспекции Башкирии сообщил об итогах массовых проверок водителей

В Башкирии в пятницу и субботу, 3 и 4 февраля, прошли традиционные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений ПДД.

«Сотрудниками госавтоинспекции в отношении правонарушителей составлено более 3500 административных материалов. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 75 нетрезвых водителей, из них семерым грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Он подчеркнул, что профилактическая работа по обеспечению дорожной безопасности будет продолжаться.

О результатах работы ГИБДД по РБ за 2022 год читайте в материале «Башинформа» — «Миллиардные штрафы, опасные дороги и смертельные ДТП: руководитель ГИБДД Башкирии подвел итоги года».