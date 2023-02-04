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Сегодня, 13:09

«Устроили сцену»: популярного исполнителя Элвина Грея возмутило поведение силовиков в аэропорту

Элвина Грэя (Радика Юльякшина) возмутило поведение силовиков в аэропорту Уфы. По словам артиста, рано утром по приезду на родину его встретили правоохранители, которые вручили ему повестку в качестве свидетеля в следственный комитет. Исполнитель явно не ожидал такого «горячего» приема и рассказал о произошедшем в социальных сетях.

«26 часов в полёте. Наконец, добрался до Уфы с мыслью упасть на кровать „без задних ног“, и выйти на концерт через 4 часа свежим. И тут такое. Опозорили перед народом в аэропорту. Устроили сцену. А всего то повестка о приглашении в качестве свидетеля по какому-то „левому“ делу в следственный комитет. Не показали свои письменные полномочия, не объяснили, что за дело, что за статья? Неужели вы не в состоянии делать все нормально, достойно?», — недоумевает Элвин Грей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что популярный исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин) 4 февраля бесплатно выступит на СК «Биатлон» на Дне зимних видов спорта в Уфе. 

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