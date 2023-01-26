Ответственность за настроение беру на себя: Элвин Грей бесплатно споет в Уфе

Элвин Грей (Радик Юльякшин) бесплатно выступит в Уфе, он стал хедлайнером крупного мероприятия. Выступление состоится 4 февраля на СК «Биатлон» на Дне зимних видов спорта. Об этом заслуженный артист Башкортостана и Татарстана написал пост в соцсетях.

«Уфа! Как вы? Какие планы на 4 февраля? Я решил, что в этот день возьму ответственность за настроение на себя. Мы проведём с вами эту зимнюю субботу», — написал популярный исполнитель.



На первенстве России по биатлону сразятся самые лучшие и достойные. Артист пригласил всех не только петь любимые песни, болеть за своих, но и попробовать себя в новом виде спорта, а потом снова спеть вместе.

«Все на лыжню с хорошим настроением! Начало в 14 часов! Буду ждать каждого!» — добавил Элвин Грей.