Главный внештатный онколог Башкирии назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог минздрава Башкирии Рустем Аюпов в интервью корреспонденту «Башинформа» рассказал об основных факторах развития рака.

По словам онколога, существуют факторы риска, на которые пациент повлиять не может. Например, это возраст. Чем старше пациент, тем выше риск возникновения злокачественных образований. Для рака молочной железы таким фактором может послужить раннее начало менструации с 12 лет или позднее ее окончание, после 50 лет.

«Чаще всего опухоль возникает у пациентов старше 50 лет. Поэтому мы рекомендуем пациентам старше 50 лет максимально бережно относиться к своему здоровью и как минимум раз в год проходить профосмотры. Только так можно позаботиться о своем здоровье, принять меры для профилактики рака», - советует медик.

Есть факторы риска, на которые человек может повлиять. Например, отказаться от курения, контролировать массу тела, так как ожирение — это один из факторов риска развития злокачественных образований. Это многие другие привычки и рекомендации, относящиеся к здоровому образу жизни.

Рустем Аюпов добавил, что вопреки многочисленным убеждениям «диванных экспертов», наследственность не является самым серьёзным фактором риска.

«Исследования показали, что при многих злокачественных образованиях, опухолях наследственные формы составляют не более 5-10%», - озвучил он официальные данные.

Более подробно о ранней диагностике и современном лечении рака в Башкирии читайте в полной версии интервью на сайте «Башинформа».