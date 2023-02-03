В Башкирии работает горячая линия по защите прав потребителей

В Башкирии действует бесплатная горячая линия Роспотребнадзора республики по вопросам защиты прав потребителей 8 (800) 77-50-170. Об этом в эфире передачи «Салям» из ЦУР региона напомнил специалист ведомства Артур Муфтахутдинов.

Операторы доступны с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, а в пятницу — с 10.00 до 15.45 (обеденное время — 12.00-12.45).

Артур Муфтахутдинов отметил, что через горячую линию можно проконсультироваться о том, как избежать навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита в банке — таких, как платное смс-оповещение или добровольное страхование жизни.

«Законодательством о защите прав потребителей отказано в установлении дополнительных услуг, которые не оформлены отдельным заявлением, жителям нужно обратить на это особое внимание. Причем все заявления должны подписываться клиентами собственноручно и отправляться в банки», — добавил эксперт.

Как ранее сообщал «Башинформ», министерство торговли и услуг региона организовало горячую линию по правам потребителей при покупке технически сложных товаров. Она будет работать до 28 февраля включительно.