В Башкирии организована горячая линия для потребителей по покупке технически сложных товаров

Министерство торговли и услуг Башкирии организовало «горячую линию» по правам потребителей при покупке технически сложных товаров.

«Жители республики получат ответы на вопросы, связанные с покупкой бытовой техники, предоставлением информации о товаре, сроках и особенностях возврата, действиями в случае обнаружения недостатков. Кроме того, специалисты расскажут о способах и механизмах защиты прав потребителей», — сообщили в пресс-службе регионального минторга.

Работа «горячей линии» продолжится до 28 февраля.

Звонки принимаются по телефону: 8 (347) 218-09-78 в будние дни, с 9 до 17 часов.

Ранее в Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали, что делать в случаях потребительского экстремизма, информировал «Башинформ».