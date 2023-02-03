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Вчера, 20:46

Успели вовремя: Спасатели Башкирии отработали навыки спасения людей в экстремальной ситуации

телеграм-канал Ирека Сагитова
Фото:телеграм-канал Ирека Сагитова
телеграм-канал Ирека Сагитова
телеграм-канал Ирека Сагитова
Фото:телеграм-канал Ирека Сагитова

Сегодня, 3 февраля, в Башкирии потерпело крушение воздушное судно. Есть пострадавшие. На место происшествия оперативно прибыли башкирские спасатели, пожарные и аэромобильная группировка госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, а также врачи медицины катастроф. Таков сценарий учений спасателей, которые прошли в районе Павловского водохранилища. О них рассказал вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

«Нам было важно отладить взаимодействие между службами на земле и в воздухе, а также проверить, есть ли всё необходимое оборудование для ликвидации подобных ситуаций», — написал Ирек Сагитов в своём телеграм-канале.

По легенде спасатели после поисковых работ обнаружили потерпевшее крушение воздушное судно на берегу водоёма. Подъездные пути к нему затруднены. Поэтому экстренные службы добрались до места происшествия спецтранспортом: на снегоходах, аэролодках и судах на воздушной подушке.

Медики доложили, что члены экипажа в тяжёлом состоянии, по суше их транспортировка не представляется возможным. Принято решение доставить их республиканским пожарно-спасательным вертолётом Ка-32. Спасатели десантировались вниз, чтобы вернуться обратно на борт уже с пострадавшими.

Напомним, накануне спасатели госкомитета Башкирии по ЧС закрепили навыки воздушного десантирования. Как сообщало информагентство «Башинформ», спасатели работали на высоте 60 метров с лебёдкой ЛПГ-300, установленной на борту спасательного вертолёта. А 1 февраля пилоты пожарно-спасательного вертолёта ведомства провели тренировки по взлёту и посадке винтокрылой машины в ночное время, писал «Башинформ». 

Добавим, комплексные учения специалистов госкомитета Башкирии по ЧС проходят по поручению премьер-министра республики Андрея Назарова. 

Видео:телеграм-канал Ирека Сагитова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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