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Вчера, 23:48

Спасатели Башкирии прошли тренировки по десантированию с вертолёта

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям закрепили навыки воздушного десантирования. Об учениях в своём телеграм-канале рассказал руководитель ведомства Фарит Гумеров.

Сегодня, 2 февраля, десантники работали на высоте с лебёдкой ЛПГ-300, установленной на борту спасательного вертолёта. Как отметил Фарит Гумеров, скоро башкирские спасатели смогут не только десантироваться с зависшей на высоте 60 метров над землей винтокрылой машины, но и поднимать на её борт пострадавших, а также грузы весом до 300 кг.

«Спасателям поставлена задача довести действия при десантировании до автоматизма. Это очень важно в реальной ситуации, когда требуется действовать быстро и слаженно. Одновременно пилоты вертолёта отрабатывали режим удержания воздушного судна в устойчивом висении. Отточить навыки по обеспечению этого режима очень важно, ведь в реальных условиях спасателям придётся подниматься на борт вертолета ещё и с пострадавшим. При решении этой сложной задачи любая ошибка может стоить жизни», — говорит Фарит Гумеров.

Напомним, вчера пилоты пожарно-спасательного вертолёта провели тренировки по взлёту и посадке воздушного судна в ночное время, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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