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Сегодня, 00:13

В Башкирии прошли ночные тренировки пожарно-спасательного вертолёта

телеграм-канал Фарита Гумерова
Фото:телеграм-канал Фарита Гумерова

Пилоты пожарно-спасательного вертолёта госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям провели тренировки по взлёту и посадке воздушного судна в ночное время, выяснило информагентство «Башинформ». Об учениях в своём телеграм-канале рассказал руководитель ведомства Фарит Гумеров.

«Иногда на пути спасения попавших в беду граждан встают погодные условия, которые не позволяют выполнить рейс или необходимо совершить посадку в полевых условиях в ночное время», — сказал Фарит Гумеров.

Фарит Гумеров сообщил, что для работы в ночных условиях было приобретено специальное световое оборудование, предназначенное для использования в качестве огней обозначения периметра зоны посадки винтокрылой машины. Оно поможет пилотам визуально обнаружить вертодром или посадочную площадку.

Испытание прошло успешно. По словам Фарита Гумерова, экипаж геликоптера получил необходимые навыки для выполнения ночных манёвров. Теперь пилоты смогут совершить посадку не только ночью, но и при плохих погодных условиях на любых подходящих для посадки вертолёта поверхностях.

Видео:телеграм-канал Фарита Гумерова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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