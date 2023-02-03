Новости Башкортостана и Уфы
70.38
+0.34
76.73
-0.22
79.79
-2.38
-16 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 08:14

Стало известно, сколько осужденных отбывает наказание в колониях и исправительных центрах Башкирии

пресс-служба УФСИН РФ по РБ
Фото:пресс-служба УФСИН РФ по РБ

В УФСИН России по Башкортостану 2 февраля состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были озвучены результаты работы ведомства в 2022 году. Начальник управления Владислав Дзюба в итоговом докладе сообщил о численности отбывающих наказание и состоянии правопорядка, выполнении задач по организации службы охраны в подведомственных учреждениях и по другим направлениям деятельности.

«На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики при лимите 13 649 мест (на аналогичный период прошлого года – 16 231) содержится 9 288 человек (в прошлом году - 10 716) или 68% от установленного лимита. Из них отбывают наказание почти 80% жителей Башкортостана. Наказания, не связанные с лишением свободы, сегодня отбывают 14 577 осужденных, — привел данные генерал-майор внутренней службы. — Уверен, выполняя задачи, которые ставит перед нами уголовно-исполнительная система, государство в целом, нам удастся сохранить стабильную оперативную обстановку, обеспечить безопасность и правопорядок в наших подразделениях и в дальнейшем».

В Башкирии исправительные центры стали функционировать с 2020 года. ИЦ № 1 на 100 мест заработал в Стерлитамаке, при исправительной колонии № 2 создан участок, функционирующий как ИЦ, с лимитом наполнения 50 мест. В декабре 2021 года был открыт участок исправительного центра № 1 в поселке Аэропорт в Уфе на базе объекта недвижимости, на 70 мест. В ноябре прошлого года начал функционировать участок ИЦ при исправительной колонии № 9, с лимитом наполнения 90 мест.

«Во второй половине 2023 года мы планируем открытие еще двух участков исправительных центров: при исправительной колонии № 3 и при лечебно-исправительном учреждении № 19, с лимитами наполнения 196 и 442 места соответственно. Все осужденные данной категории привлечены к труду  в организациях любой организационно-правовой формы», — отметил  начальник ведомства.

В рамках коллегии состоялось награждение гостей и отличившихся сотрудников, которым были вручены ведомственные награды ФСИН России. В свою очередь, руководству и сотрудникам пенитенциарного ведомства вручены награды от правительства Башкортостана, министерства здравоохранения РБ и ЦДУМ России.

Читайте также «Башинформ» одержал двойную победу в конкурсе журналистских работ УФСИН Башкирии»

пресс-служба УФСИН РФ по РБ
пресс-служба УФСИН РФ по РБ
Фото:пресс-служба УФСИН РФ по РБ
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика