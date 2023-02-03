Стало известно, сколько осужденных отбывает наказание в колониях и исправительных центрах Башкирии

В УФСИН России по Башкортостану 2 февраля состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были озвучены результаты работы ведомства в 2022 году. Начальник управления Владислав Дзюба в итоговом докладе сообщил о численности отбывающих наказание и состоянии правопорядка, выполнении задач по организации службы охраны в подведомственных учреждениях и по другим направлениям деятельности.

«На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики при лимите 13 649 мест (на аналогичный период прошлого года – 16 231) содержится 9 288 человек (в прошлом году - 10 716) или 68% от установленного лимита. Из них отбывают наказание почти 80% жителей Башкортостана. Наказания, не связанные с лишением свободы, сегодня отбывают 14 577 осужденных, — привел данные генерал-майор внутренней службы. — Уверен, выполняя задачи, которые ставит перед нами уголовно-исполнительная система, государство в целом, нам удастся сохранить стабильную оперативную обстановку, обеспечить безопасность и правопорядок в наших подразделениях и в дальнейшем».

В Башкирии исправительные центры стали функционировать с 2020 года. ИЦ № 1 на 100 мест заработал в Стерлитамаке, при исправительной колонии № 2 создан участок, функционирующий как ИЦ, с лимитом наполнения 50 мест. В декабре 2021 года был открыт участок исправительного центра № 1 в поселке Аэропорт в Уфе на базе объекта недвижимости, на 70 мест. В ноябре прошлого года начал функционировать участок ИЦ при исправительной колонии № 9, с лимитом наполнения 90 мест.

«Во второй половине 2023 года мы планируем открытие еще двух участков исправительных центров: при исправительной колонии № 3 и при лечебно-исправительном учреждении № 19, с лимитами наполнения 196 и 442 места соответственно. Все осужденные данной категории привлечены к труду в организациях любой организационно-правовой формы», — отметил начальник ведомства.

В рамках коллегии состоялось награждение гостей и отличившихся сотрудников, которым были вручены ведомственные награды ФСИН России. В свою очередь, руководству и сотрудникам пенитенциарного ведомства вручены награды от правительства Башкортостана, министерства здравоохранения РБ и ЦДУМ России.

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