«Башинформ» одержал двойную победу в конкурсе журналистских работ УФСИН Башкирии

В УФСИН России по Башкортостану 2 февраля в рамках расширенного заседания коллегии по основным направлениям деятельности ведомства состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса журналистских работ «Горизонт» по итогам 2022 года.

Конкурсная комиссия определила победителей в номинации «За преданность теме». Ими стали лучшие журналисты интернет-издания, телеканала и печатных СМИ — специальный корреспондент ИА «Башинформ» Ксения Калинина, корреспондент городского телеканала UTV Гульназ Таймухаметова, корреспондент газеты «Уфимские ведомости» и общественно-политического журнала «Уфа» Ирина Шипунова.

В отдельной номинации «Лучший видеорепортаж» победил комментатор главной редакции информационных программ ГУП ТРК «Башкортостан» Артур Шамсутдинов. Заведующая отделом политики газеты «Республика Башкортостан» Тамара Пересыпкина одержала победу в номинации «Лучшая публикация в печати». Специальный корреспондент ИА «Башинформ» Ксения Калинина стала двойным победителем, взяв первое место в номинации «Лучшая публикация в интернет-издании».

Начальник УФСИН России по РБ Владислав Дзюба наградил победителей дипломами и специальными призами, поблагодарив за плодотворное сотрудничество и объективное освещение деятельности УИС в средствах массовой информации.

«Республиканский конкурс журналистских работ „Горизонт“ проводился в 2022 году. Участниками творческого испытания могли стать журналисты, освещающие деятельность уголовно-исполнительной системы республики. Итоги конкурса были подведены в декабре 2022 года, исходя из критериев оценки представленных материалов: позитивность, оригинальность идеи и качество исполнения», — пояснили в пресс-службе ведомства.