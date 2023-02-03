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Вчера, 15:52

Радий Хабиров рассказал об уроженце Башкирии, внесшем вклад в завершение Сталинградской битвы

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Радий Хабиров в соцсетях поделился историей нашего земляка, уроженца Ермекеевского района Ивана Ласкина, внесшего большой вклад в завершение Сталинградской битвы. Именно он в 1943 году вел переговоры с гитлеровцами.

«Сегодня я работаю в Ермекеевском районе – на родине генерала Ивана Андреевича Ласкина. Именно он в начале 1943 года вел переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом и брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. В книге Ивана Андреевича «На пути к перелому» – воспоминания тех дней.

Непросто сложилась его судьба. Были и несправедливые обвинения, арест. Но он боролся за свою правду и был полностью реабилитирован. Вот такие легендарные у нас земляки. Помним, гордимся и склоняем голову», - написал в соцсетях Глава Башкирии.

Как писал «Башинформ», накануне в стране отметили 80-летие окончания Сталинградской битвы. О том, какие мероприятия проводились в республике в честь этой даты, читайте здесь.

Автор:Ляйсан Закирова
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