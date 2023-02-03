Новые крупные предприятия на территории Башкирии начали подбор персонала

В Башкирии прошел открытый кадровый отбор для открывающихся в скором времени крупных республиканских предприятий - компании «Амкодор-Агидель» в Уфе и фабрики «ZaСпорт» в Ишимбае. Компании предложили более 500 вакансий. В общей сложности 425 соискателей заинтересовались новыми рабочими местами: 70 из них прошли собеседование с работодателями, 60 граждан получили направление на работу, 40 – приняли в кадровый резерв предприятий, 28 записались на прохождение обучения с дальнейшим трудоустройством.

Открытый кадровый набор – новая практика, Центры занятости республики начали внедрять ее только с этого года. В ходе такого мероприятия работодатель презентует свою компанию, отвечает на вопросы соискателей и проводит личное интервью с заинтересованными кандидатами. Это выгодно и людям, которые могут напрямую, из первых рук узнать о специфике вакантной должности, быстрее определиться с подходящим местом работы, и самим компаниям, которым на месте оценивают знания, навыки и личностные компетенции кандидатов и за раз закрывают большое количество вакансий.

«Амкодор-Агидель» - проект белорусского холдинга «Амкодор» по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна в Уфимском районе и созданию производственно-сервисного центра на территории города Уфы. Старт строительству в сентябре 2022 года дали Радий Хабиров и премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко. Заработает предприятие уже летом 2023 года.

«Этот завод будет с высокими компетенциями. Он будет выпускать нужную продукцию для нашего динамично развивающегося сельского хозяйства. Ведем с руководством холдинга переговоры по строительству еще одного предприятия для обслуживания техники», – говорит глава республики Радий Хабиров.

«ZaСпорт» - резидент особой экономической зоны «Алга», которая находится на территории Ишимбайского района. Компания занимается пошивом повседневной и спортивной одежды, это официальный экипировщик Олимпийской команды России. Открытие фабрики на территории Башкортостана в конце февраля этого года позволит по максимуму сконцентрировать производство продукции на территории Российской Федерации. Вакансиями компании заинтересовались жители Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, а также Аургазинского, Альшеевского, Гафурийского, Стерлибашевского, Мелеузовского и Федоровского районов.

«Компания прошла жёсткий отбор. На рынке ценят высокое качество и элегантность её продукции. «Затащить» её в нашу республику была моя мечта», – рассказывал Радий Хабиров в большом интервью по итогам 2022 года.

Всего по итогам открытых кадровых отборов, прошедших во всех центрах занятости населения республики, 80 работодателей предложили 1132 вакансии. Участие в мероприятиях приняли 767 соискателей, 200 из них прошли собеседование с работодателями, 103 из них получили направление на работу, 35 трудоустроились уже сегодня, 35 изъявили желание пройти профобучение.