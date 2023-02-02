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Сегодня, 00:48

В России начался эксперимент по блокировке продаж просроченных товаров

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

С 1 февраля в магазинах России начнут тестировать технологию, которая будет блокировать продажу потребителям товаров с истёкшим сроком годности. Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что эксперимент продлится до 1 августа текущего года. Таким образом планируется исключить техническую возможность реализации просроченной продукции, а также незаконно введённых в оборот табачных изделий: курительного, жевательного и нюхательного табака, табака для кальяна, курительных смесей для кальяна, не содержащих табака, а также электронных систем нагревания табака.

Роспотребнадзор добавил, что эксперимент будет распространяться на некоторые виды молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков. Товары, которые не допускаются к продаже, будут отслеживаться с помощью системы маркировки «Честный знак». Ведомство в своём телеграм-канале заявило, что будет следить за ходом эксперимента.

«Роспотребнадзор поддерживает проведение пилотного проекта и будет следить за ходом эксперимента. Автоматизация запрета на продажи просрочки положительно повлияет на уровень продовольственной безопасности в РФ и защитит граждан от покупки некачественных и опасных для здоровья товаров», — отмечается в релизе надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что данные обо всех нарушениях, допущенных участниками оборота при торговле маркированной продукцией, в том числе информация о торговле просроченными товарами, уже поступают в ведомство в автоматическом режиме. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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