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Вчера, 07:13

Просрочки не будет, первые из «Первых», увидим Марс: новости России и Башкирии утром 27 января

минобрнауки РБ
Фото:минобрнауки РБ

Правительство России продолжает снижать нагрузку на бизнес и упрощать административные процедуры. До конца 2023 года будет действовать более 100 полученных ранее предпринимателями разрешений в сферах транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок. От организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, госорганы сами внесут изменения в реестры и базы данных. Не потребуется уплачивать пошлины или сборы. Бесплатным будет и оформление лицензий.

С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенных в оборот табачных изделий. Нарушения будут отслеживаться с помощью маркировки, участие в эксперименте будет добровольным, но если все пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами.

Башкирия стала одним из первых регионов, где начали открываться отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». В декабре 2022 года они появились на базе центра образования «Спутник» в селе Чесноковка и в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Ещё 47 образовательных организаций и учреждений молодёжной политики республики пополнят ряды движения в январе 2023 года.

Оказывается, в климате Башкирии неплохо чувствуют себя северные олени. Разведением таких животных занимается житель Белорецка. Сейчас на его ферме три оленя. В планах предпринимателя открытие этнопарка, где все желающие смогут познакомиться с культурой и бытом северных народов.

30 и 31 января  жители Башкирии смогут наблюдать Марс рядом с Луной. Оба светила будут видны вечером высоко над горизонтом в созвездии Тельца, сообщает уфимский планетарий.  Наблюдать за небесными телами в эти дни можно до 6 утра.

Подробнее об этих и других новостях России и Башкирии – на сайте «Башинформа».

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