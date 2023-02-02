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Вчера, 13:38

В Башкирии растет число ковид-заболевших

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки возросло до 131 человека, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, с начала пандемии в республике зарегистрировано около 348,4 тысячи ковид-заболевших.

«В стационарах сейчас получают необходимое лечение 162 человека, подавляющее большинство из которых — пожилые люди, — подчеркнули в минздраве Башкирии. — Амбулаторно лечатся 1 352 человека. Из них 386 человек — старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины в регионе получили более 3,389 млн человек.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Башкирии остается высоким. 

Автор:Галина Бахшиева
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