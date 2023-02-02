УФАС Башкирии отменило результаты закупок медицинских перчаток на 12 млн рублей

Башкортостанское УФАС отменило процедуру закупки медицинских перчаток на 12 млн рублей для уфимского госпиталя ветеранов войн.

По данным надзорного ведомства, медучреждение проводило две аналогичные закупки медицинских изделий, но при этом необоснованно отклоняло заявки некоторых участников. Между тем предлагаемые ими перчатки соответствовали требованиям, выставленным госпиталем.

Участники с жалобой обратились в антимонопольную службу. Специалисты УФАС в ходе проверки посчитали их претензии обоснованными. Госпиталю выданы предписания пересмотреть результаты закупок.

Между тем в госпитале агентству «Башинформ» сообщили, что проведенные аукционы были разными, один - на приобретение стерильных, второй – нестерильных перчаток. Именно поэтому предложения некоторых участников были отклонены.

«Мы провели 2 совместных аукциона на разные (стерильные и нестерильные) перчатки. Закупочной комиссией часть заявок, поданных участниками на аукцион, были отклонены в связи с несоответствием характеристик в заявке участников закупки и данными, указанными в инструкции, опубликованной на официальном сайте Росздравнадзора. УФАС признал жалобу поставщиков по отклоненным заявкам обоснованной в связи с тем, что в инструкции приведены только минимальные значения характеристики товара. Заявки по данным аукционам закупочной комиссией пересмотрены. При это, в результате признания жалобы обоснованной, победителем аукциона на поставку нестерильных перчаток признан участник, предложивший к поставке перчатки с толщиной 16 мм (1,6 см). В соответствии с законодательством в сфере закупок заказчики обязаны заключить контракт с данным участником, заведомо владея информацией о невозможности поставки перчаток с данной толщиной», - отметили в медучреждении.

Иными словами, как пояснил агентству "Башинформ" руководитель контрактной службы госпиталя Азамат Байрамгулов, налицо - юридический казус. В соответствии с законом заказчик обязан заключать контракт с победителем аукциона, но в данном случае победитель предлагал поставить медицинские перчатки толщиной 1,6 сантиметра.

- Если такие и существуют в природе, то использовать их в медицинском учреждении просто нереально, - подчеркнул собеседник агентства "Башинформ".

Именно поэтому закупочная комиссия отклонила заявку победителя, что стало основанием для отмены аукциона антимонопольным ведомством.

Как ранее сообщал "Башинформ", спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца специальной военной операции наложить мораторий на закон о госзакупках.

«44-ФЗ как борьба с коррупцией, наведение порядка... Те, кто воровал, те, кто нечистоплотно себя вел и отдавал подряды своим компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути. А добросовестные подрядчики — они страдают», - заявила она.